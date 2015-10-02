Суд обязал зарегистрировать кандидатов партии "Видродження" в Днепропетровске

Об этом сообщил первый заместитель главы партии “Видродження” Владимир Пилипенко.

“Суд обязал территориальную избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос регистрации кандидатов партии “Видродження” и признал постановления избирательной комиссии противоправными и такими, что противоречат “Закону о местных выборах”. Фактически суд подтвердил, что документы кандидатами партии “Видродження” были поданы в полном соответствии с требованиями Закона. Решение суда однозначно свидетельствует о том, что ранее комиссия безосновательно отказала в регистрации кандидатам партии “Видродження”, - сказал Владимир Пилипенко.

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Поскольку на основании решения суда отсутствуют все юридические препятствия, партия “Видродження” будет требовать от территориальной избирательной комиссии в Днепропетровске немедленно собраться и рассмотреть вопрос регистрации кандидатов партии.