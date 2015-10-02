В Париже завершилась встреча лидеров стран "Нормандской четверки"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в своем Твиттере.

"Встреча завершилась. На пресс конференцию выйдут Олланд и Меркель", - написал он.

Как сообщалось, в рамках однодневного рабочего визита во Францию президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и примет участие во встрече лидеров стран "нормандского формата".

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Президент прибыл в международный аэропорт "Орли", где состоялась официальная церемония встречи.

Программой визита предусмотрена двусторонняя встреча Порошенко с Олландом в резиденции президента Франции в Елисейском дворце.

После встречи двух президентов состоится главное событие визита – встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, ФРГ, Франция и Россия).