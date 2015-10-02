Журналисты РФ, прибывшие освещать переговоры в "нормандском формате", покидают Елисейский дворец

Как передает собственный корреспондент УНИАН с места событий, те журналисты, которые прилетели из Москвы, собрали свои вещи и ждут транспорт, чтобы добраться до аэропорта.

По их словам, ничего непредвиденного в этом нет - так было запланировано программой визита из-за больших пробок на дорогах в Париже.

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Ожидается, что подход российского президента Владимира Путина исключительно к российской прессы состоится непосредственно в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, в Париже началась встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, ФРГ, Франции и России.