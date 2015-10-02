Порошенко пожал Путину руку на встрече в Париже (видео)

Соответствующее видео появилось в "Инстаграме" французского президента Франсуа Олланда.

На записи видно, что обоих политиков к рукопожатию побудила немецкий канцлер Ангела Меркель, которая взяла их за руки.

Nous discutons actuellement avec Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko de la situation en Ukraine Видео опубликовано François Hollande (@fhollande) Окт 2 2015 в 7:17 PDT

Во время этого приветствия Путин улыбался, лицо Порошенко оставалось серьезным.

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Сейчас встреча продолжается уже в расширенном формате. На ней обсуждается проблема выборов на подконтрольных боевикам территориях Донбасса и соблюдение минских договоренностей.

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Как сообщалось, в рамках однодневного рабочего визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и принял участие во встрече лидеров стран "нормандского формата".