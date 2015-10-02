Порошенко пожал Путину руку на встрече в Париже (видео)
Президент Петр Порошенко во время встречи в Париже пожал руку президенту России Владимиру Путину.
Соответствующее видео появилось в "Инстаграме" французского президента Франсуа Олланда.
На записи видно, что обоих политиков к рукопожатию побудила немецкий канцлер Ангела Меркель, которая взяла их за руки.
Во время этого приветствия Путин улыбался, лицо Порошенко оставалось серьезным.
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Сейчас встреча продолжается уже в расширенном формате. На ней обсуждается проблема выборов на подконтрольных боевикам территориях Донбасса и соблюдение минских договоренностей.
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Как сообщалось, в рамках однодневного рабочего визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и принял участие во встрече лидеров стран "нормандского формата".