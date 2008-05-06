Тимошенко через месяц начнет ”банкротить” облгазы?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает повторной приватизации облгазов, в случае непогашения долгов за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании в Кабинете министров с руководителями госадминистраций и газопоставляющих предприятий.

«Если на протяжении месяца не будут закрыты все долги, за которые несет ответственность непосредственно облгаз, я прошу начинать процедуру банкротства. Достаточно реверансов, достаточно умолять и ожидать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила Министерству топлива и энергетики, НАК «Нафтогаз Украины», Министерству юстиции, ФГИ и Министерству экономики сформировать для этого соответствующую рабочую группу.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила подготовить законопроект, который позволит государству назначать временных управляющих облгазов, в случае начала процедуры их банкротства.

«Во всем мире такая система работает безупречно. Если частный собственник заводит в тупик компанию, которая является монополистом по поставке энергоносителей, все страны на этот случай имеют специальную процедуру временных управляющих до нормализации ситуации. Если система потеряла управляемость, назначается временное управление государства до тех пор, пока не будет объявлен настоящий конкурс с инвестиционными и социальными условиями, с условиями профсоюзов и местных бюджетов и будет проведена честная приватизация, я подчеркиваю не газовых сетей, а только облгазов, которые не выполняют свою функцию», - пояснила она.