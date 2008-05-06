Ющенко зайдет в Букингемский дворец

14-15 мая состоится рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, программой визита предусмотрены переговоры Президента Украины с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ и их совместная пресс-конференция.

Также Президент Украины встретится с лидером Консервативной партии Великобритании. Предусмотрена также встреча главы Украинского государства с ведущими парламентариями и его выступление перед членами палаты лордов и палаты общин.

Также программа визита предусматривает встречу Президента Украины с принцем Эндрю герцогом Йорским в Букингемском дворце.

В Королевском институте международных дел «Четем Хаус» состоится выступление Президента Украины на тему «Прогресс Украины после Помаранчевой революции».

Кроме того, в Лондоне Президент Украины примет участие в церемонии открытия выставки, посвященной увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.