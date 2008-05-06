Тимошенко опять досталось от Балоги

Анализ выполнения соглашения о создании коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва дает все основания для грустной констатации, что на сегодня этот документ не стал основой деятельности парламентского большинства и сформированного им Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такую оценку высказал сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Согласно его выводам, коалиционные договоренности все еще не определяют ни приоритетность, ни логику действий и решений по линии «Рада-Кабмин». Отклонения от положений соглашения стали постоянными и очевидными, а результативность его выполнения поднялась немного выше нулевой отметки. Из двенадцати законопроектов, которые необходимо было рассмотреть и принять еще до голосования за кандидатуру премьер-министра, полностью приняты лишь два: о ратификации устава ГУАМ и назначении внеочередных выборов в Киеве. "Пользуясь армейской лексикой, коалиция и правительство сбежали в самоволку. Убежден, что их непосредственные командиры - избиратели - далеко не в восторге от таких вольностей", - подчеркнул глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА отметил, что пункты коалиционного договора являются безусловным приоритетом для всех его субъектов, в том числе для премьер-министра и чиновников. Поэтому несоблюдение соглашения или сознательное принятие решений, которые противоречат его букве и духу, подрывают легитимность большинства. Это также касается и пребывания на должностях министров, назначенных коалицией. «Соглашение - это не красивая декларация, а четкий план действий плюс ответственность за срыв его выполнения всех, кто связан коалиционными договоренностями», - сказал В.БАЛОГА.

Одним из правительственных решений, принятых вразрез с соглашением, руководитель президентского Секретариата назвал постановление о приватизации Одесского припортового завода. Кабмин рассчитывает миллиарды гривен от продажи этого промышленного гиганта пустить на последующую выплату компенсаций обесцененных вкладов советского Сбербанка. Однако в коалиционном соглашении четко записано обязательство обеспечивать эффективное использование государственного имущества и направление средств от приватизации на потребности развития общества. Там же говорится о согласовании бюджетной политики с целями долгосрочного экономического роста. По убеждению В.БАЛОГИ, «быстро пустив с молотка ОПЗ и вбросив в обращение дополнительную наличную массу, правительство добьется одноразового пиар-резонанса, но этот шаг никак не укрепит экономику даже в близкой перспективе. Более того, инфляционный маятник сразу же раскрутится еще сильнее».

В.БАЛОГА также обратил внимание на общее коалиционно-правительственное обязательство о ликвидации задолженности по зарплатам, пенсиям и социальным выплатам, недопущении появления новых долгов. Однако только за три последних месяца задолженность по заработной плате выросла почти на 24 миллиона гривен. «Эту сумму тяжело списать на просчеты предшественников - это чистый зачет уже нового состава Кабинета Министров. Такая социально важная и чувствительная тема, как зарплаты и соцвыплаты, должна была бы быть пунктом № 1 в деятельности коалиции и правительства. Однако из-за того, что приоритеты пошли вверх ногами, тенденции роста задолженностей были проворонены, а следовательно, и контрмеры употреблены не были», - отметил он.

“Кроме того, не приняты изменения в Государственный бюджет, хотя срок его коррегирования всплыл еще в марте. Таким образом, правительство нарушило закон, ведь Верховная Рада приняла бюджет с условием обновления его показателей. Особый вес этот вопрос приобрел после стремительного роста инфляции, что побуждает к существенному пересмотру макроэкономических параметров”, - отметил руководитель Секретариата Президента.

В.БАЛОГА указал на полудейственность принятого решения в сфере закупки товаров и услуг за государственные средства. “После длительных перипетий и прямого вмешательства Президента Верховная Рада отменила старый Закон о тендерных закупках, но так и не приняла другой, хотя правительству было отведено для разработки новой редакции две недели, которые давно прошли. Таким образом, восьмой пункт в списке 12 первоочередных законопроектов также не выполнен”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он также напомнил, что “остаются в повестке дня законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и Кабинете Министров, рассмотрение которых в Раде остановилось сразу же после старта. Вместо этого часть коалиции, а именно БЮТ, совершает отвлекающие маневры и на первый план выдвигает другие инициативы - от перевыборов в Харькове до создания конституционной комиссии”. «Похоже, постоянное изменение приоритетов становится фирменным стилем коалиции, ее коронным приемом», - заметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата в очередной раз отметил необходимость безотлагательного и окончательного принятия большинством пакета первоочередных законопроектов. Потом нужно одобрить Программу деятельности правительства, ведь почти пять месяцев оно работает без конкретного и формализированного плана работы. “Такое состояние дел, вероятно, удовлетворяет Кабмин, но не устраивает общество, поскольку дает возможность чиновникам и политическим силам, которые их назначали на должности, легко избежать ответственности за допущенные просчеты”. – добавил В.БАЛОГА.

Перед началом сессионной работы Верховной Рады руководитель Секретариата Президента Украины призвал парламентское большинство и правительство вернуться к выполнению положений коалиционного соглашения. «Пока в графе «достижения» записано очень мало, зато раздел «отклонения» заполнен слишком уж густо. Уверен, что коалиция и правительство имеют достаточно возможностей и ответственность, чтобы решительно и быстро переломить эту ситуацию», - резюмировал В.БАЛОГА.