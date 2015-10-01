Посол Венгрии о беженцах: "Каждый день 8-10 тысяч человек приезжают в нашу страну"

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Большинство беженцев попали в Венгрию из Греции, хотя она действительно состоит и в Шенгене, и в ЕС. Фактически, Греция должна была зарегистрировать беженцев, ввести их в процедуру предоставления убежища, получить информацию о цели их приезда – словом, осуществить все необходимые в таком случае процессуальные действия. Но Греция этого не сделала, и таким путем более 90% беженцев ринулись в направлении Венгрии", - отметил Кешкень.

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"Как результат, каждый день по 8-10 тысяч человек приезжают в нашу страну. Кстати, если раньше шли со стороны Сербии, то теперь уже из Хорватии. Пока с этой страной у нас не закрыта граница, просто физически нереально сразу построить ограждение", - подчеркнул посол.