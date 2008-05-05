Кандидаты в мэры Киева покрасуются в ”телике” по три минуты каждый

Выступления кандидатов на должность мэра столицы, а также представителей политических сил и избирательных блоков, которые заявили о своем участии во внеочередных выборах в городе, в прямом эфире на ТРК “Киев” будут транслироваться с 7 по 21 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном Киевской городской территориальной избирательной комиссией дополнении от 3 мая к постановлению о предоставлении эфирного времени субъектам избирательного процесса для проведения агитации и ознакомления со своими избирательными программами. Трансляций не будет в выходные и праздничные дни.

Согласно документу, каждый из выступающих будет иметь около трех минут прямого эфирного времени. Будет начинаться трансляция выступлений в 22.15 и заканчиваться около 23.00, то есть предусмотрено, что к киевлянам смогут обратиться 11-12 участников избирательного процесса в течение каждого вечера.

Откроет ряд телеобращений 7 мая Блок Леонида Черновецкого. Кандидат на должность мэра столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выступит 19 мая в 22.21.

7 мая также запланировано выступление Виталия КЛИЧКО – в 22.36.

Кандидат в мэры от БЮТ Александр ТУРИЧНОВ должен выступить перед киевлянами 13 мая в 22.33.

15 мая перед жителями столицы выступит экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО - в 22.39.

На 16 мая запланировано выступление кандидата на должность столичного председателя от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – на 22.36.

Самовыдвиженцу Николаю КАТЕРИНЧУКУ определено эфирное время 21 мая в 22.36.

Завершит трансляцию прямых выступлений участников предвыборной гонки кандидат в мэры Виктор ПИЛИПИШИН 21 мая в 22.48.

Как сообщал УНИАН, всего для участия в досрочных выборах в Киевсовет, которые состоятся 25 мая, зарегистрировано 37 партий и блоков, для участия в выборах Киевского городского председателя – 78 кандидатов. Жеребьевка по предоставлению эфирного времени субъектам избирательного процесса состоялась 24 апреля.