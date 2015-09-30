В МИД назвали участие оккупационных властей Крыма в конференции ОБСЕ провокацией Кремля

Об этом говорится в комментарии посольства Украины в Польше, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Попытки России протолкнуть в завуалированной форме представителей оккупационных властей Крыма в круг международной организации, чтобы хотя таким образом якобы легитимизировать их присутствие на международной арене, является очередной провокацией Кремля»,- отмечается в комментарии.

В МИД подчеркнули, что этим Россия в очередной раз не только нарушает нормы международного права, но и прибегает к коварным манипуляциям и злоупотреблениям нормами и принципами ОБСЕ.

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В комментарии отмечается, что Полонский зарегистрировался для участия в нынешнем совещании ОБСЕ по человеческому измерению как представитель т.н. общественной организации «русская община Крыма», одной из многих общественных организаций, для которых это мероприятие полностью открыто, в соответствии с мандатом Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в Варшаве.

Зато, отметили в МИД, для внутреннего российского потребителя и жителей оккупированного Крыма это лицо представляет себя как так называемый «вице-премьер Крыма».

«Ни одна официальная делегация, помимо РФ, на совещании ОБСЕ не признает его в этом статусе, как и не признает нелегальную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь»,- отмечается в комментарии.

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В МИД отмечают, что АР Крым есть и будет неотъемлемой частью суверенной территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией путем прямой вооруженной агрессии.

«Эту позицию полностью разделяет международное сообщество и решительно осуждает Российскую Федерацию за нелегальную аннексию крымского полуострова и продолжающуюся агрессию России на востоке Украины»,- подчеркивают в МИД.

Как сообщили СМИ, Полонский принимает участие в работе обзорной конференции Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения, которая проходит в Варшаве. Полонский отметил, что принимает участие в работе форума БДИПЧ ОБСЕ как член президиума Русской общины Крыма.