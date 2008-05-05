Портнова ждет сюрприз от Семенюк

Сегодня Фонд государственного имущества под предводительством Андрея Портнова, штаб-квартира которого находится на Грушевского в здании Кабинета министров, продолжит собирать заявки на участие в конкурсе по продаже Одесского припортового завода. А вот еще одна глава Фонда государственного имущества Валентина Семенюк готовит своему визави неприятный сюрприз. Как сообщила "Сегодня" социалистка, она, действуя исключительно в правовом поле, в понедельник поставит точку в борьбе за Фонд госимущества. "Мы разместим соответствующую информацию на нашем сайте в понедельник. Это решит вопрос и с попытками Портнова продать Одесский припортовый завод, и усилиями захватить власть в фонде", - заявила Семенюк. Впрочем, она не захотела уточнить, как именно она планирует разрешить конфликт вокруг фонда.

Кроме того, Семенюк будет инициировать служебное расследование по факту печати внеочередного номера "Ведомости приватизации", в котором была опубликована информация о том, что конкурс по продаже ОПЗ пройдет 20 мая. По ее словам, напечатанный номер - это фальшивка, мол, номер должна визировать только она, вышел он не полным тиражом, к тому же не размещен на сайте фонда. "Все это делается с такими нарушениями для того, чтобы не все имели доступ к информации, и не все потенциальные инвесторы узнали о дате проведения конкурса", - говорит Семенюк.

Портнов, в свою очередь, обвинения в тиражировании фальшивки отрицает. По его словам, он лично подписал приказ о том, что ОПЗ будут продавать 20 мая и дал распоряжения, чтобы эта информация была опубликована в ведомственной газете. Он убежден в том, что никто не сможет сорвать конкурс по продаже ОПЗ и он пройдет 20 мая с здании Кабинета министров.