Сотрудничество с Россией в Сирии поможет урегулировать вопрос по Донбассу - Штайнмайер

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в эфире канала ARD.

"Я надеюсь, что сотрудничество в деле Сирии поможет нам достичь прогресса по Украине", - сказал он.

Однако, по его словам, два этих дела не стоит смешивать.

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"Не хотим смешивать эти дела. Я лишь рассчитываю на то, что российское привлечение к урегулированию сирийского конфликта окажет положительное влияние на дела в Украине", - отметил Штайнмайер.

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В то же время он подчеркнул, что вопрос санкций против России зависит только от выполнения ею минских соглашений, а не ее положительной роли от урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщал УНИАН, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль высказался за улучшение отношений с Россией. По его мнению, Украина не должна определять отношения ФРГ и РФ.