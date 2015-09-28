Сотрудничество с Россией в Сирии поможет урегулировать вопрос по Донбассу - Штайнмайер
Сотрудничество с Россией по урегулированию конфликта в Сирии поможет найти решение кризиса на востоке Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в эфире канала ARD.
"Я надеюсь, что сотрудничество в деле Сирии поможет нам достичь прогресса по Украине", - сказал он.
Однако, по его словам, два этих дела не стоит смешивать.
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"Не хотим смешивать эти дела. Я лишь рассчитываю на то, что российское привлечение к урегулированию сирийского конфликта окажет положительное влияние на дела в Украине", - отметил Штайнмайер.
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В то же время он подчеркнул, что вопрос санкций против России зависит только от выполнения ею минских соглашений, а не ее положительной роли от урегулирования конфликта в Сирии.
Как сообщал УНИАН, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль высказался за улучшение отношений с Россией. По его мнению, Украина не должна определять отношения ФРГ и РФ.