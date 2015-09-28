Порошенко назначил заместителя главы Администрации президента
11:14, 28 сентября 2015Политика
1325 0
Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua
Текст указа от 25 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.
Читайте такжеПрезидент назначил Джемилева главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики
Справка УНИАН. До этого времени с июля 2014 г. Данилюк был представителем президента Украины в Кабинете министров Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter