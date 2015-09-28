Порошенко назначил заместителя главы Администрации президента

11:14, 28 сентября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.

Порошенко / president.gov.ua

Текст указа от 25 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.

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Справка УНИАН. До этого времени с июля 2014 г. Данилюк был представителем президента Украины в Кабинете министров Украины.

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