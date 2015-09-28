Порошенко назначил заместителя главы Администрации президента

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Данилюка заместителем главы Администрации президента Украины.

Текст указа от 25 сентября обнародован на официальном сайте главы государства. Читайте такжеПрезидент назначил Джемилева главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Справка УНИАН. До этого времени с июля 2014 г. Данилюк был представителем президента Украины в Кабинете министров Украины.

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