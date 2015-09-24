Порошенко назначил посла Украины в Австралии
15:09, 24 сентября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Николая Кулинича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австралии.
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua
Соответствующий указ №554/2015 размещен на сайте главы государства.
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Справка УНИАН. Кулинич является ректором Дипломатической академии Украины.
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