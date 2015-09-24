Порошенко назначил посла Украины в Австралии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Николая Кулинича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австралии.

Соответствующий указ №554/2015 размещен на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил тележурналиста и политика Шевченко послом Украины в Канаде Справка УНИАН. Кулинич является ректором Дипломатической академии Украины.

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