Порошенко назначил посла Украины в Австралии

15:09, 24 сентября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Николая Кулинича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австралии.

Порошенко / president.gov.ua

Соответствующий указ №554/2015 размещен на сайте главы государства.

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Справка УНИАН. Кулинич является ректором Дипломатической академии Украины.

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