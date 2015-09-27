Пан Ги Мун поблагодарил Латвию за поддержку Украины

Как сообщает Центр новостей ООН, Пан Ги Мун в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

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«Пан Ги Мун приветствовал партнерство между ООН и Европейским Союзом и поблагодарил правительство Латвии за поддержку Украины», - говорится в сообщении о встрече, которая состоялась в субботу, 26 сентября.

В ходе беседы с главой Латвийского государства Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что все государства несут ответственность за реализацию 17 Целей устойчивого развития на национальном уровне. Он также поблагодарил президента за интерес к миротворчеству ООН.