Сегодня президент Украины празднует 50-летие

Сегодня, 26 сентября, президент Украины Петр Порошенко празднует юбилей - ему исполняется 50 лет.

По случаю праздника на странице гаранта в Facebook и Twitter появилось и соответствующее сообщение.

"Дважды по 25!" - написал президент в соцсети.

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Петр Порошенко родился 26 сентября 1965, в городе Болград, Одесской области. Позже учился на факультете международных отношений университета Шевченко. С 1998 года избран народным депутатом. В то же время, Порошенко стал самым молодым президентом Украины.

По этому случаю жена президента Марина Порошенко объявила флешмоб. Она записала видеообращение, в котором пообещала передать на благотворительные цели по гривне за каждое поздравление главе государства с юбилеем в соцсетях, а также за каждый лайк, шейр, ретвит или комментарий.