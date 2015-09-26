Сегодня президент Украины празднует 50-летие
По этому случаю жена президента Марина Порошенко объявила флешмоб.
Сегодня, 26 сентября, президент Украины Петр Порошенко празднует юбилей - ему исполняется 50 лет.
По случаю праздника на странице гаранта в Facebook и Twitter появилось и соответствующее сообщение.
"Дважды по 25!" - написал президент в соцсети.
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Петр Порошенко родился 26 сентября 1965, в городе Болград, Одесской области. Позже учился на факультете международных отношений университета Шевченко. С 1998 года избран народным депутатом. В то же время, Порошенко стал самым молодым президентом Украины.
По этому случаю жена президента Марина Порошенко объявила флешмоб. Она записала видеообращение, в котором пообещала передать на благотворительные цели по гривне за каждое поздравление главе государства с юбилеем в соцсетях, а также за каждый лайк, шейр, ретвит или комментарий.
Двічі по 25!Posted by Петро Порошенко on 25 вересня 2015 р.