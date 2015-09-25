ЕС предупредил о негативных последствиях для жителей Донбасса из-за решения боевиков выдворить гуманитарные организации

Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Кристос Стилианидес (Christos Stylianides) заявляет, что решение «властей» некоторых оккупированных районов Луганской области выгнать гуманитарные организации из подконтрольных им территорий будет иметь очень негативные последствия для гражданского населения и может привести к приостановке гуманитарных операций.

Соответствующее заявление Стилианидеса распространено в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Комиссар подчеркнул, что в Луганской области сотни тысяч жителей срочно нуждаются в помощи. "Организация Объединенных Наций и международные неправительственные организации оказывают жизненно важную помощь: продовольствие, медикаменты, убежище. Это решение лишь усугубит бедственное положение уже пострадавшего гражданского населения, особенно при наступлении суровых зимних условий", - заявил он.

В этой связи Стилианидес выразил ожидание, что все, "кто имеет влияние, позволят немедленно восстановить столь необходимую гуманитарную операцию в некоторых районах Луганской области и, таким образом, выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву".