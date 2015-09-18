Антикоррупционная реформа уже в этом году должна дать первые результаты – Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на заседании Национального совета реформ, участники которой обсуждают вопросы антикоррупционной реформы.

Президент заявил, что законодательная база для борьбы с коррупцией создана, на очереди – создание соответствующей инфраструктуры и формирование антикоррупционных кадров.

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Глава государства подчеркнул, что именно антикоррупционную реформу больше всего остального ждут люди.

«Мы должны обеспечить быстрый и эффективный старт Национального антикоррупционного бюро, как можно скорее сформировать антикоррупционную прокуратуру», – заявил Президент, выразив уверенность, что это будет сделано до конца года, а антикоррупционный прокурор будет утвержден уже в ноябре.

«Детективы могут готовить соответствующие наработки, чтобы уже в этом году иметь первые результаты своей работы», – отметил Порошенко.

Президент отметил важность сделанных институциональных шагов – создание Национального антикоррупционного бюро и антикоррупционной агентства, начало набора новых прокурорских кадров.

Глава государства приветствовал решение Верховной Рады, которая делегировала своих представителей в комиссию, которая должна определить руководство специализированной антикоррупционной прокуратуры. Президент отметил тот факт, что фракция, которая представляет «Блок Петра Порошенко», проголосовала за представителей, которые часто критикуют его.

Среди успешных антикоррупционных шагов глава государства назвал работу волонтерского десанта в Министерстве обороны, а также переход на систему допорогових электронных закупок, в которых лидерство также держат военное ведомство и Министерство инфраструктуры.

«Закон об усилении прозрачности в сфере отношений собственности ускоряет создание действенной системы предотвращения коррупции. Он усиливает финансовый контроль за активами и доходами чиновников. Доступ к реестрам владельцев движимого и недвижимого имущества откроется в начале октября, и мы не допустим переноса этого срока», – отметил президент.

Впрочем, отметил глава государства, войну против коррупции мы начали, но ощутимых побед в ней мы еще не получили.

«Сегодня наша задача провести смотр сил, уточнить и детализировать план нашего общего генерального наступления», – призвал президент членов Нацсовета реформ.

«Разоблачать, увольнять и даже задерживать, также, возбуждать уголовные дела, – этого уже недостаточно. Эти отчеты принимать больше не будем. Украинский народ справедливо требует строгого и неотвратимого уголовного наказания за коррупционные действия. Коррупционеры должны оказаться за решеткой», – заявил Порошенко.

Глава государства отметил в этом контексте роль судей, которые сами часто являются коррумпированными, и обратился к народным депутатам с призывом вместе с проектом изменений, наработанным Конституционной комиссией, который направлен на анализ в Венецианскую комиссию, направить также на заключение предложения общественных организации, которые предусматривают радикальное обновление судейского корпуса.

Отметив, что СБУ, Генеральная прокуратура сейчас задерживают в десятки раз больше взяточников, чем ранее, президент подчеркнул: «Главное, чтобы коррупционеры в судебном порядке несли наказание согласно нашему законодательству».

«Мы должны все сделать, чтобы не допустить потери веры в эффективную борьбу с коррупцией, обеспечением соответствующего результата», – подчеркнул президент.

Глава государства призвал Верховную Раду на ближайших пленарных заседаниях рассмотреть и принять закон, который запретит отпускать под залог государственных служащих, в первую очередь высокого ранга, подозреваемых в коррупции.

Президент отметил, что результаты антикоррупционной реформы должны почувствовать и украинцы, и наши зарубежные партнеры, и, как результат, – инвесторы, которые начнут активно вкладывать деньги в украинскую экономику, что будет способствовать дальнейшему экономическому росту.

Президент отдельно остановился на законе о бюджетном финансировании политических партий, подчеркнув, что если Верховная Рада примет соответствующий закон, он подпишет его без проволочек.

«Для страны дешевле содержать партии за бюджетный счет, чем нести колоссальные убытки от политической коррупции, вызванной материальной зависимостью партийных проектов от олигархических структур», – заявил Порошенко.

Президент обратил внимание министра экономического развития и торговли к необходимости ускорить процесс дерегуляции.

«Чем меньше роль государства в экономике и жизни человека, тем меньше возможностей у чиновника вымогать взятку», – подчеркнул президент.

«Продолжаю настаивать на скорейшей честной и прозрачной приватизации государственных предприятий. Потому что убытки от государственных предприятий достаются государству, а прибыли финансируют коррупцию», – заявил Порошенко, добавив, что относит себя к той экономической школе, которая считает, что государство априори не может быть эффективным собственником.

«Я убежден, что правительство является единомышленником по приватизации, и нет оправдания, что Парламент не принимает соответствующих решений, блокируя эти чрезвычайно важные процессы», – подчеркнул глава государства.

Говоря о вопросах оплаты труда государственных служащих, президент подчеркнул: «Мы не настолько богатая страна, чтобы иметь таких дешевых чиновников. Коррупционные риски от такой политики слишком высоки. Или мы научимся честно говорить с людьми, или мы сами переходим по эту сторону теневой экономики».

Что касается отмены депутатской неприкосновенности, Президент отметил, что инициированный им проект изменений в Конституцию получил положительное заключение Конституционного суда и каким-то образом исчез в архивах Верховной Рады.

«Я подчеркиваю, что это должна быть политическая ответственность каждого народного депутата по выполнению тех обязательств, которые они обещали избирателям, когда шли на выборы», – заявил президент, отметив, что такая же ситуация – с судейской неприкосновенностью.

«Генеральная прокуратура не должна останавливаться и должна делать максимум, чтобы в Украине не осталось людей, которые бы имели «зонтик» от преследований за совершенные правонарушения.