Бютовцы написали заявление о готовности сложить депутатские полномочия

Почти все члены фракции БЮТ (в этой фракции 125 депутатов) подписались под заявлением о готовности сложить с себя депутатские полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытом заседании фракции ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО зачитала заявление о волеизъявлении депутатов фракции БЮТ.

В документе подчеркивается, что депутаты готовы сложить свои полномочия с тем, чтобы Президент Украины имел дополнительные основания для роспуска Верховной Рады. Депутаты призывают своих политических побратимов из фракции «Наша Украина» и Президента Украины объединиться вокруг этой акции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что 125 депутатов для признания парламента неполномочным недостаточно, поэтому БЮТ призывает «Нашу Украину» присоединиться.

При этом она напомнила, что после сбора заявлений не менее 151 народного депутата Президент Украины на основании статей 102 и 77 Конституции Украины обязан своим указом объявить досрочные парламентские выборы.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня так называемое большинство пугает, что для подтверждения лишения депутатских полномочий необходимо 226 голосов парламентариев, поэтому БЮТ предлагает пойти по процедуре, предусмотренной ч. 6 статьи 81 Конституции Украины. Согласно этому положению, при добровольном выходе депутата из фракции он лишается своих полномочий на основании решения руководящего органа политической силы, которая формировала фракцию, и для этого не надо голосования в сессионном зале Верховной Рады.

Ю.ТИМОШЕНКО поименно обратилась ко всем членам своей фракции: готовы ли они подписаться под обнародованным заявлением, и они ответили утвердительно. Депутат Инга ВЕРШИНИНА сказала, что пока не подписала этот документ, но готова это сделать после внесения в заявление редакционных правок.

Также лидер БЮТ заметила, что под документом подписались и отсутствуют сегодня на заседании фракции депутаты: они сделали это перед отъездом в командировку.

Таким образом, сказала она, все 125 подписей депутатов от БЮТ будут стоять под заявлением.