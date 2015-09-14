Порошенко: Саакашвили будет великим премьером, но не Украины
13:50, 14 сентября 2015Политика
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Нынешний глава Одесской области Михеил Саакашвили мог бы стать премьер-министром Грузии, но не нашей страны.
REUTERS
Таким образом президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность назначения Саакашвили на должность главы Кабинета министров, передает Independent.
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"Безусловно, из него выйдет великий премьер-министр, - отметил президент. При этом он сразу же добавил: "Грузии".
Ранее сообщалось, что на официальном сайте главы государства разместили электронную петицию с требованием назначить председателя Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премьер-министром Украины. Она уже набрала более 25 тысяч голосов.
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