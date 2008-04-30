Суд обязал “Вечерний Киев” опровергнуть информацию о Кличко

Шевченковский суд столицы вынес приговор по иску Виталия Кличко к коммунальной газете “Вечірній Київ” о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.КЛИЧКО, суд признал информацию, предоставленную в «Вечернем Киеве» недостоверной и обязал газету опровергнуть ее.

Пресс-служба уточняет, что “газета «Вечірній Київ» печатала лживую информацию о кандидате на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО. Суд признал информацию, приведенную в газете «Вечірній Київ», недостоверной и обязал газету опровергнуть ее”.

По убеждению Блока Виталия Кличко, “ситуация с газетой «Вечірній Київ» является подтверждением того нездорового состояния, в котором оказались коммунальные средства массовой информации, когда они вместо отстаивания интересов общества превратились в агитплощадку определенных политических сил”. В Блоке Виталия Кличко также считают “недопустимым, когда издание, которое финансируется за счет бюджета, не придерживается минимальных журналистских стандартов”.