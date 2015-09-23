Гайдар будет баллотироваться в депутаты Одесского облсовета от БПП

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в ходе состоявшейся в Одессе областной конференции данной политсилы.

Список кандидатов в облсовет возглавит олимпийский чемпион по легкой атлетике Николай Авилов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и 4 августа вручил паспорт Украины российской общественной деятельнице Марии Гайдар.

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Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

М. Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.