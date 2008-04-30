Согласится ли БЮТ обменять Закон о Кабмине на Фонд госимущества?

Народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Ксения ЛЯПИНА считает, что коалиция может проголосовать за смену председателя Фонда государственного имущества Украины после принятия изменений к закону о Кабинете Министров Украины.

Об этом она заявила во вторник в интервью Радио "Свобода".

"Сначала нужно проголосовать дружно вместе коалиционной командой изменения к закону о Кабмине. И, собственно, тогда мы совместно законным образом проголосуем смену руководства Фонда. И это позволит законным образом нормально проводить приватизацию", – сказала К.ЛЯПИНА.

Она добавила, что "это не вопрос даже просто позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, это вопрос коалиционного соглашения".

Представители же БЮТ заявляют, что правительство не будет идти на компромиссы в вопросе Фонда госимущества, передает «Украинская правда».

Так, народный депутат Геннадий ЗАДИРКО от фракции БЮТ в интервью Радио «Свобода» сказал: "Почти четыре месяца мы шли навстречу, но навстречу ни одного шага не предпринял ни Президент, ни Секретариат Президента".