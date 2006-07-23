На день рождения к Фиделю Кастро

Почти две с половиной тысячи гостей из семидесяти восьми стран прибудут в Гавану, чтобы принять участие в праздновании 80-летнего юбилея кубинского лидера Фиделя КАСТРО, сообщает “5 канал”.

Как отмечают организаторы праздника, количество желающих посетить это действо превышает возможности столицы Кубы. К тому же, гостиницы Гаваны переполнены в связи с пиком туристического сезона.

Свой день рождение Ф.КАСТРО отмечает 13 августа.

Напомним, что Ф.КАСТРО - рекордсмен среди нынешних политических деятелей. Во власти он уже 47 лет. В США, например, за это время успели смениться 10 президентов.