На день рождения к Фиделю Кастро
14:59, 23 июля 2006Политика
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Количество желающих посетить это действо неимоверно большое
Почти две с половиной тысячи гостей из семидесяти восьми стран прибудут в Гавану, чтобы принять участие в праздновании 80-летнего юбилея кубинского лидера Фиделя КАСТРО, сообщает “5 канал”.
Как отмечают организаторы праздника, количество желающих посетить это действо превышает возможности столицы Кубы. К тому же, гостиницы Гаваны переполнены в связи с пиком туристического сезона.
Свой день рождение Ф.КАСТРО отмечает 13 августа.
Напомним, что Ф.КАСТРО - рекордсмен среди нынешних политических деятелей. Во власти он уже 47 лет. В США, например, за это время успели смениться 10 президентов.
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