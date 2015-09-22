СМИ: Вилкул намерен "протащить" в областной совет экс-регионалов

Об этом в начале недели написали журналисты днепропетровского издания «Дніпроград», анализируя инсайдерские фотографии, сделанные на прошлой неделе во время киевского партийного съезда «Оппозиционного блока».

«Редакция «Дніпроград» на одном из фото встречи Днепропетровской областной организации «оппозиционеров» со своими сторонниками узнала сразу нескольких знаковых для Днепропетровщины личностей. Как подтвердил информированный источник, это действительно не фотомонтаж, ведь от ОБ [оппозиционный блок – прим. ред.] по личному приглашению Александра Вилкула в Днепропетровский областной совет баллотируются бывшие высокопоставленные должностные лица Службы безопасности Украины в Днепропетровской области - Владимир Воропай и Владимир Ковтун», - пишет издание в статье «Вилкул веде в облсовет связанных с криминалом бывших чекистов?».

Многие политологи отреагировали на эту новость достаточно спокойно, отмечая, что подобного реванша бывших «регионалов» в списках «Оппозиционного блока» можно было ожидать. Впрочем, некоторые эксперты подчеркивают: обнародование этой информации может стать очередным ударом по шансам Александра Вилкула на выход во второй тур, которые в последнее время и без того существенно сократились. «Команда Александра Вилкула терпит серьезные репутационные потери, которые связаны с публикацией в СМИ расследований о его деятельности во время губернаторства на Днепропетровщине (на эту должность его в 2010 году назначил Виктор Янукович). И даже многочисленные псевдо-прогнозы карманных политтехнологов о якобы безоговорочной победе криворожанина на выборах в Днепропетровске, странным образом активизировавшиеся раньше времени, не смогут помочь команде «Оппозиционного блока». Это больше похоже на агонию», - отмечает директор центра «Всеукраинский социологический союз» Сергей Кузьменко.

По его словам, недавняя ситуация с появлением двойников Вилкула в перечне претендентов на мэрское кресло, может быть серой технологией самого «оппозиционера». «Всегда надо искать, кому это наиболее выгодно. Команда Вилкула в этом случае получает сразу два бонуса. Первый – информационная раскрутка с подтекстом «Посмотрите, какой наш кандидат крутой, что ему двойников создают, значит – он самый вероятный победитель». Второй – платформа для дальнейших спекуляций вплоть до признания результатов выборов недействительными», - подчеркивает социолог.