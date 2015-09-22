На переговорах в Минске Украина потребует отменить фейковые выборы боевиков

Об этом уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня очередное заседание четырех рабочих групп в Минске (гуманитарной, экономической, по безопасности, политической) и потом – Трехсторонней контактной группы. Ключевая позиция, с которой мы как представители Украины будем выходить сегодня во всех группах - это недопустимость проведения каких-либо фейковых выборов на оккупированных территориях и требование их отменить», - написала Геращенко.

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По ее словам, такие жесткие директивы получены и от президента.

«Выборы на Донбассе могут проходить только по украинскому законодательству (все остальные планы и предложения - это исключительно личное мнение их авторов, а законы пишут те, кто имеет на это право законодательной инициативы, и принимает исключительно ВР, а не какая-либо рабочая группа), согласно стандартам ОБСЕ, с допуском и полноценной работой украинских медиа», - отметила Геращенко.

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По ее словам, представители Украины будут требовать отмены "указов" «марионеток Кремля» о проведении выборов, «потому что назначать их может только ВР, а не самоназначенцы».

Как сообщал УНИАН, в "ЛНР" и "ДНР" собираются предложить Киеву провести выборы на Донбассе 21 февраля.