Генсек НАТО: ситуация с прекращением огня на Донбассе хрупкая, но "дает надежду"

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во Львовской области, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко: для мира нужен вывод из Украины поддерживаемых РФ террористов

"Мы видим, что режим прекращения огня в основном соблюдается, чего не было раньше, и это дает надежду, но ситуация еще хрупкая. Россия продолжает поддерживать сепаратистов, предоставляет им оборудования и тренирует их", - отметил генсек НАТО.

Он приветствовал усилия, направленные на выполнение Минских договоренностей. "Я подчеркиваю, что путь к миру и разрешение кризиса на востоке Украины - это выполнение Минских договоренностей. А для этого Россия должна прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины", - подчеркнул Йенс Столтенберг.