С начала лета в ВСЮ поступило 1435 жалоб на судей

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия из СМИ ВСЮ, об этом заместитель председателя Высшего совета юстиции Алексей Муравьев рассказал во время международного семинара «Ответственность судьи: европейские стандарты и отечественная практика».

Читайте такжеАнтикоррупционная реформа уже в этом году должна дать первые результаты – Порошенко

По словам Муравьева, больше всего граждане жалуются на нарушение сроков рассмотрения дел и выдачи процессуальных решений, отказ в принятии кассационных жалоб или допуска к Верховному Суду Украины, выражают несогласие с принятыми судебными решениями.

Муравьев также сообщил, что сегодня в ВСЮ введена автоматизированная система определения члена Совета при осуществлении им полномочий в соответствии с законами Украины. В нее занесены все заявления (жалобы), которые остались нерассмотренными в ВСЮ - около 2 800 материалов, до формирования нового состава Совета. По словам Муравьева, большинство из них не может быть рассмотрено по существу ввиду истечения сроков привлечения к ответственности. «Введение автоматического распределения вместе с другими мерами имеет целью обеспечить четкий контроль за прохождением дисциплинарных материалов, в том числе за соблюдением разумных сроков их рассмотрения», – сообщил Муравьев.