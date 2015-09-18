Мосийчук грозится объявить голодовку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил перед началом судебного заседания в зале Печерского райсуда, который должен избрать ему меру пресечения.

«Согласно УПК, все статьи, которые мне инкриминируют, предусматривают определение денежного залога как альтернативной меры пресечения. Чиновники, которые воруют миллионы, выходят под меру пресечения в виде залога. Я прогнозирую, что мне ее не дадут.

Читайте такжеЗащита радикала Мосийчука заявила отвод судье, в заседании объявлен перерыв на неопределенное время

В случае, если суд примет решение, которое будет противоречить здравому смыслу и УПК, я с сегодняшнего дня объявляю голодовку и буду голодать до тех пор, пока не будет свергнут режим циничных барыг, или пока хватит моих сил», - сказал Мосийчук.

Депутат также отметил, что, по имеющейся у него информации, по указанию Администрации президента установлено наблюдение за всеми без исключения народными депутатами.

Также Мосийчук заявил, что в материалах уголовного производства против него нет никаких доказательств.

Кроме того, он напомнил о продемонстрированной вчера в парламенте видеозаписи, на которой якобы человек, похожий на него, одет в камуфляжную форму. Однако, как отметил Мосийчук, в материалах производства свидетель утверждает, что он был одет в костюм с прикрепленным на нем депутатским значком.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Радикальной партии Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.

Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин сообщил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины.

В свою очередь Мосийчук заявил, что видео, обнародованное генпрокурором, смонтировано, и назвал все обвинения в его адрес местью Шокина.