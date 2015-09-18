Корбан: Арест Мосийчука – это дымовая завеса, чтобы скрыть "договорняк" власти с террористами и Кремлем

Он напомнил, что на днях главарь «ДНР» Александр Захарченко анонсировал проведение «выборов» в псевдореспублике 18 октября, а украинская сторона в контактной подгруппе по Минским соглашениям согласилась обсудить внесение предложенных «ДНР» и «ЛНР» поправок в закон об «особом статусе Донбасса».

«Властью готовится легитимизация террористов Донбасса. Радикал Игорь Мосийчук и или свободовец Юрий Сыротюк – это преступники, их нужно судить и сажать, а Захарченко с Плотницким – это сторона переговоров», – иронизирует Геннадий Корбан.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо, с одной стороны, освободить всех политических заключенных, а с другой – не позволить «впустить «пушилиных»» в политическое и правовое поле Украины.

«К счастью, в парламенте еще остались депутаты, которые это понимают. Вчера Шокин с помощью шоу и клоунады попытался сорвать голосование за Обращение Верховной Рады Украины к государствам-партнерам и международным организациям относительно намерений проведения незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Сегодня, я надеюсь, этот документ все-таки будет проголосован», – отметил он.

«Мы должны дать четкий сигнал нашим западным союзникам, президенту, сами себе о том, что террорист всегда будет террористом и переговоры с ним можно вести только об одном – об условиях сдачи в плен», – считает политик.