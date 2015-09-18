Мэр Харькова обвинил Геращенко в создании партии "За Кернеса"

"Такие люди как Антон Геращено и ему подобные хотят использовать возможность моего доверия и авторитета среди населения, зарегистрировали в Сумской области партию "За Кернеса", - сказал харьковский мэр в эфире программы "Право на владу", передает ТСН.

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По словам Геннадия Кернеса, партию его имени хотели перерегистрировать в Харькове, но он вовремя на это отреагировал, подал в суд, и на данный момент есть решение не регистрировать такую партию в Харькове. "Но сам факт, что все технологии, которые используются, это вчерашний день. Самая главная технология - это общение среди людей", - сказал он.

Сам Антон Геращенко, который также присутствовал на ток-шоу, опроверг все обвинения. "Я так понимаю, что если господин Кернес выбрал партию "Видродження", то, наверно, есть какие-то люди, которым хочется выбираться за Кернеса", - парировал депутат.

Напомним, Геннадия Кернеса судят в Полтаве по обвинению в похищении людей, пытках и покушении на убийство во время событий на харьковском Евромайдане. Ему грозит до 10 лет заключения.