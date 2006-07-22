В Харькове собирают подписи за Януковича

Подписи в поддержку назначения лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра начали собирать в Харькове, сообщает “5 канал”.

По словам председателя Харьковского областного совета Василия САЛЫГИНА, инициировали сбор подписей областные организации Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.

Подписи собирают на центральной площади города, на предприятиях. Первую партию документов направят в Секретариат Президента Украины через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, сбор подписей в поддержку В.ЯНУКОВИЧА проводится, в частности, в Донецкой и Херсонской областях.