Ляшко анонсировал срочный съезд Радикальной партии

19:57, 17 сентября 2015
Политика
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что на завтра созывается срочный съезд партии.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Я подозреваю, что в ближайшие дни будут новые представления на народных депутатов”, - сказал Ляшко и добавил, что сегодня объявляется общепартийная мобилизация.

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“На завтра мы созываем съезд партии. Внеочередной экстренный съезд партии”, - сказал депутат и добавил, что они будут разрабатывать план действий, стратегию “сопротивления диктатуре, сопротивления коррупции, сопротивления злоупотреблениям”.

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