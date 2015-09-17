Ляшко анонсировал срочный съезд Радикальной партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Я подозреваю, что в ближайшие дни будут новые представления на народных депутатов”, - сказал Ляшко и добавил, что сегодня объявляется общепартийная мобилизация.

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“На завтра мы созываем съезд партии. Внеочередной экстренный съезд партии”, - сказал депутат и добавил, что они будут разрабатывать план действий, стратегию “сопротивления диктатуре, сопротивления коррупции, сопротивления злоупотреблениям”.