Владелицу двух скрытых имений уволили с должности Председателя управления по возвращению украденных активов
Елена Тищенко уволена с должности начальника Управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем Министерства внутренних дел Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
«Начальник Управления по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем Министерства внутренних дел Украины Елена Тищенко вчера написала заявление об увольнении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что приказом МВД от 16 сентября Тищенко уволена из органов внутренних дел по собственному желанию.
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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков 7 июля сообщил, что своим приказом создал Управление МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, и его руководителем назначил юриста Тищенко.
16 сентября Тищенко заявила, что увольняется из-за информационных атак против нее и управления МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.