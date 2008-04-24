Ющенко уже выбрал форму власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине необходимо создать систему сдержек и противовесов различных ветвей власти, а не говорить о переходе к парламентской или президентской модели правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

По словам Президента, вопрос об исключительно той или иной форме правления поднимают те политики, которые исходят из политической целесообразности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что парламентская республика, с одной стороны, вершиной делегированной демократии, но большинство стран веками шли к этой форме правления.

В то же время, говоря об украинском парламенте, он отметил: «Может ли нестабильный институт формировать стабильное национальное развитие?»

По убеждению главы государства, чтобы состоялась парламентская демократия без политической коррупции и людей, которые отстаивают собственные интересы, должно пройти время.

Президент напомнил, что в Украине в прошлом году уже была угроза, когда власть могла быть сконцентрирована в одних руках. «Когда речь идет о парламентской республике, в скобках нужно читать – республика премьер-министра. И в этом есть большая угроза», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что партии в Украине еще не структурированы, и им сложно представлять все общество.

В то же время Президент сообщил, что выступает за президентскую модель правления.

«По моему глубокому убеждению в переходном периоде, трансформационном периоде, более эффективная президентская форма правления: она способна принимать четкие, эффективные решения», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что если бы в Украине осталась президентская модель, государство пошло бы далеко вперед.

В то же время он отметил, что президентская модель в Украине не оправдала себя в период 1996-2000 годов, поэтому возвращаться назад тоже не стоит.

Учитывая это В.ЮЩЕНКО считает, что в Украине должна быть создана система балансов и противовесов различных ветвей власти.

«Нам нужно сделать много противовесов, чтобы мы не допустили ни одной, ни другой крайности», - сказал он.