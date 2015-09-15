Филатов: Увольнение Вощевского сбросит маски с власти

Такое мнение выразил народный депутат, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Борис Филатов.

«Рада в три захода не смогла уволить Вощевского. Опять не хватает голосов. Гройсман снова объявил перерыв. Если в 16-00 Оппоблок снова добавит голосов как при увольнении Зайчука, то маски будут окончательно сброшены», – написал Борис Филатов на своей страничке в Facebook.

Напомним, подобная ситуация уже имела место в парламенте сегодня утром при рассмотрении вопроса об увольнении руководителя аппарата парламента В.Зайчука. Вопрос ставился на голосование 4 раза, но не набирал достаточного количества голосов. А после перерыва решение было принято – голосов добавил «Оппозиционный блок».