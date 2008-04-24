Ющенко подчеркивает, что сменить главу ФГИУ можно только решением парламента
"Все иное – грубое нарушение закона"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что сменить председателя Фонда государственного имущества Украины можно исключительно решениям парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.
«Если и есть претензии (к председателю ФГИУ – УНИАН) – а они есть – сменить можно только в порядке, установленном законом», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что решение о замещении должности председателя ФГИУ может принимать только парламент.
«Все иное – путем распоряжения исполнительной власти – это грубое нарушение закона. Этого не будет», - сказал В.Ющенко.
Он также добавил, что большинство должно определиться с этим вопросом в стенах парламента, а не мечтать о каких-то захватах ФГИУ».