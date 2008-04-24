Ющенко подчеркивает, что сменить главу ФГИУ можно только решением парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что сменить председателя Фонда государственного имущества Украины можно исключительно решениям парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

«Если и есть претензии (к председателю ФГИУ – УНИАН) – а они есть – сменить можно только в порядке, установленном законом», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что решение о замещении должности председателя ФГИУ может принимать только парламент.

«Все иное – путем распоряжения исполнительной власти – это грубое нарушение закона. Этого не будет», - сказал В.Ющенко.

Он также добавил, что большинство должно определиться с этим вопросом в стенах парламента, а не мечтать о каких-то захватах ФГИУ».