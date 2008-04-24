В ряды ”Единого центра” вступили 48 лиц

Ряды политической партии "Единый Центр" пополнились новыми 48 членами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, 23 апреля президиум "Единого Центра" принял в партию 48 “ярких личностей, которые, безусловно, внесут свой вклад в развитие украинского государства”. Среди них – директор, художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки, Герой Украины, народный артист СССР и Украины Анатолий АВДИЕВСКИЙ, председатель Хмельницкой облгосадминистрации Иван ГАВЧУК, городской председатель Кременчуга Николай ГЛУХОВ, ректор Полтавского областного института последипломного педагогического образования имени Остроградского Виталий ЗЕЛЮК, ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического труда Федор МОРГУН, декан юридического факультета Хмельницкого университета управления и права Олег ОМЕЛЬЧУК, ректор Полтавского национального технического университета Владимир ОНИЩЕНКО, Герой Украины, Заслуженный работник сельскохозяйственного производства Василий ПЕТРИНЮК, председатель наблюдательного совета ОАО «Уголь», в прошлом – министр угольной промышленности и губернатор Донецкой области Сергей ПОЛЯКОВ, советник Президента Украины Лидия ПОРЕЧКИНА, солист-вокалист творческо-продюсерского центра, лауреат международных конкурсов Николай СИКОРА, мэр города Городок Хмельницкой области Виктор ХОПТИНЕЦ, проректор Подольского государственного аграрно-технического университета Анатолий ЦВИГНУ, директор Хмельницкой областной филармонии Николай ЧЕРКАССКИЙ.

"Единый Центр" констатирует, что сегодня в украинском обществе наметился процесс консолидации национальной элиты. “Люди устали от постоянных дрязг политиков и ежедневного негатива, который льется из СМИ. Это свидетельствует о том, что время пребывания в состоянии неопределенности и раздора подходит к своему завершению и начинается время единенья”, отмечают в политической силе.