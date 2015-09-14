Ульянченко заявляет, что находится в Киеве и удивлена объявлением ее в розыск

Об этом она заявила в интервью телеканалу «112».

«Я нахожусь в Киеве. На своем рабочем месте. Никуда не собиралась исчезать и не собираюсь», - подчеркнула она.

Она также отметила, что не собирается скрываться от правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что СБУ объявила Ульянченко в розыск.

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Соответствующая информация об этом размещена на сайте МВД.

Датой исчезновения Ульянченко указано 30 июня 2015 года. Мера пресечения к ней не применялась.

Ульянченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).