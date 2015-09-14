Ульянченко заявляет, что находится в Киеве и удивлена объявлением ее в розыск
Экс-председатель Киевской облгосадминистрации Вера Ульянченко заявляет, что находится в Киеве, в собственном офисе, и удивлена тем, что СБУ объявила ее в розыск.
Об этом она заявила в интервью телеканалу «112».
«Я нахожусь в Киеве. На своем рабочем месте. Никуда не собиралась исчезать и не собираюсь», - подчеркнула она.
Она также отметила, что не собирается скрываться от правоохранительных органов.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что СБУ объявила Ульянченко в розыск.
Читайте такжеЖурналисты нашли объявленную СБУ в розыск соратницу Ющенко в собственном офисе в Киеве (фото)
Соответствующая информация об этом размещена на сайте МВД.
Датой исчезновения Ульянченко указано 30 июня 2015 года. Мера пресечения к ней не применялась.
Ульянченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).