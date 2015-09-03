На сайте президента собирают подписи за назначение Саакашвили премьером

Петиция №22/001606-эп была подана 1 сентября.

"Требование назначить Саакашвили премьер-министром Украины. Пусть человек проведет наконец в Украине реформы. Хватит терпеть коррупцию и затягивание реформ", - сказано в документе.

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Под электронной петицией уже подписались 1 тыс. 450 человек из необходимых 25 тысяч. Всего на сбор подписей выделено 90 дней.