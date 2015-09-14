Прокурором Одесской области станет Сакварелидзе – источник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в прокуратуре Одесской области. По его словам, данное назначение лоббировал глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

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По данным источника, Сакварелидзе будет совмещать две должности – в Генпрокуратуре и в прокуратуре Одесской области.

«Это – не ноу-хау. Такие назначения в Одесском регионе были и раньше. Пока еще действующего прокурора Романа Говду, вероятно, переведут в Киев», - отметил источник.

По его данным, Сакварелидзе будет представлен сегодня или завтра, Говда на работе в настоящее время отсутствует.

При этом официально назначения Сакварелидзе пока никто не подтверждает.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля генеральный прокурор Шокин представил нового прокурора Одесской области Романа Говду.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Киеве задержали первого заместителя главы следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. При задержании у чиновников нашли в общей сложности около $500 тыс., драгоценности и ценные бумаги. Операция проводилась под руководством заместителя Генпрокурора Давида Сакварелидзе и председателя СБУ Василия Грицака. После этого не прекращались попытки замять это дело, а в отношении Давида Сакварелидзе хотели возбудить уголовное дело. Затем в Генпрокуратуре заявили, что никаких уголовных производств в отношении заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе не открывали. А уже 14 июля в СМИ появилась информация о том, что в Генпрокуратуре завелиновое дело против заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и его группы следователей, которые проводили обыск в кабинетах прокурора Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца. Вечером того же дня президент Петр Порошенко вызвал к себе генпрокурора Виктора Шокина и его заместителя Давида Сакварелидзе. На этих переговорах чиновники договорились совместно бороться с коррупцией в органах прокуратуры.

Напомним, Давида Сакварелидзе занимает должность заместителя генпрокурора с февраля этого года. 11 февраля он получил украинское гражданство.