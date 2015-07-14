Сакварелидзе: Шокин пообещал наказать задержанных прокуроров
На встрече с Петром Порошенко генеральный грокурор Виктор Шокин заявил, что сделает все возможное, чтоб задержанные в прокуратуре коррупционеры были наказаны.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.
Сегодня Украина одержала еще одну победу – Президент Украины подписал принятые изменения к Закону «О прокуратуре», котор...Posted by Davit Sakvarelidze on 14 липня 2015 р.
"На встрече с Президентом Генеральный Прокурор прямо заявил, что сделает все возможное, чтоб задержанные нами коррупционеры были наказаны", - написал Сакварелидзе.
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По его словам, возбужденное вчера уголовное производство относительно работников прокуратуры, СБУ и апелляционного суда было закрыто.
Как сообщал УНИАН, глава украинского государства Петр Порошенко подписал поправки к закону о прокуратуре.