Сакварелидзе: Шокин пообещал наказать задержанных прокуроров

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Сегодня Украина одержала еще одну победу – Президент Украины подписал принятые изменения к Закону «О прокуратуре», котор... Posted by Davit Sakvarelidze on 14 липня 2015 р.

"На встрече с Президентом Генеральный Прокурор прямо заявил, что сделает все возможное, чтоб задержанные нами коррупционеры были наказаны", - написал Сакварелидзе.

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По его словам, возбужденное вчера уголовное производство относительно работников прокуратуры, СБУ и апелляционного суда было закрыто.

Как сообщал УНИАН, глава украинского государства Петр Порошенко подписал поправки к закону о прокуратуре.