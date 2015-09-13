Муженко назвал танковые подразделения в АТО неприступной крепостью обороны против врага

Об этом говорится в поздравлении генерала на сайте Министерства обороны.

«Многочисленными подвигами воинов-танкистов во время проведения антитеррористической операции увенчана новая современная летопись Вооруженных Сил Украины. А сейчас танковые подразделения в районе проведения антитеррористической операции неприступной крепостью прочно держат оборону против российско-террористического агрессора», – отметил Муженко.

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Начальник Генштаба подчеркнул, что воины-танкисты «проявляют решительность, настойчивость и стойкость на поле боя», а также призвал почтить сегодня тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину.

Как сообщал УНИАН, поздравления с Днем танкистов в воскресенье выразил через социальные сети и президент Украины Петр Порошенко.