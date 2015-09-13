Муженко назвал танковые подразделения в АТО неприступной крепостью обороны против врага
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко по случаю Дня танкистов назвал танковые подразделения в АТО неприступной крепостью обороны против врага.
Об этом говорится в поздравлении генерала на сайте Министерства обороны.
«Многочисленными подвигами воинов-танкистов во время проведения антитеррористической операции увенчана новая современная летопись Вооруженных Сил Украины. А сейчас танковые подразделения в районе проведения антитеррористической операции неприступной крепостью прочно держат оборону против российско-террористического агрессора», – отметил Муженко.
Читайте такжеПорошенко наградил 13 военных разведчиков за мужество в боях на Донбассе
Начальник Генштаба подчеркнул, что воины-танкисты «проявляют решительность, настойчивость и стойкость на поле боя», а также призвал почтить сегодня тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину.
Как сообщал УНИАН, поздравления с Днем танкистов в воскресенье выразил через социальные сети и президент Украины Петр Порошенко.