Порошенко поздравил танкистов с профессиональным праздником

«С Днем танкиста! Слава украинским Героям!», - отметил глава государства в Twitter.

В Украине День танкистов отмечается согласно Указу президента № 922/97 от 29 августа 1997 года каждое второе воскресенье сентября. Он был установлен в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая их заслуги в годы Второй мировой войны и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных сил Украины на лучших традициях предыдущих поколений.

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Танки на вооружении имеет почти сотня стран мира, но только некоторые из них производят эти боевые машины для собственных потребностей вооруженных сил и на экспорт. Среди 11 ведущих танкостроительных государств мира главное место занимает Украина. Ведущим разработчиком танков в Украине является Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова. Флагманом танкостроения - государственное предприятие «Завод имени Малышева». Это предприятие имеет всю необходимую инфраструктуру для изготовления современных образцов бронетанковой техники и вооружения. Именно в Харькове в 30-х годах были созданы первоклассные образцы бронетанкового вооружения и техники, в том числе и лучший танк Второй мировой войны Т-34.