Изменения в Конституцию не являются поводом для развала парламентской коалиции - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Я не вижу угрозы в том, что в коалиции могут произойти или роспуск, или развал, потому что речь идет о конституционных изменениях. Ни в коем случае. Я еще раз подчеркиваю, что то, что происходило 31 августа, наше голосование за основу Конституции, проект изменений в Конституцию, не могло быть основанием, ни в коем случае, чтобы спровоцировать развал коалиции", - подчеркнул Гройсман.

Гройсман отмечает, что парламент должен найти 300 голосов для принятия изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

"Украина должна найти 300 голосов, которые позволят раз и навсегда изменить коррумпированную постсоветскую систему на современную и эффективную систему местного самоуправления, которая позволит создать основу для рождения и укрепления подлинного гражданского общества", - сказал спикер.

Он также отметил, что украинская модель экономики должна предусматривать развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Гройсман добавил, что каждый гражданин должен быть причастным "к тому, что происходит, а не так, как это происходит сейчас".

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По его словам, изменения в Конституцию в части децентрализации власти являются действительно европейскими, системными и качественными с точки зрения создания системы народовластия в Украине.

Кроме того, Гройсман выразил мнение, что беспорядки 31 августа возле здания Верховной Рады Украины не касались изменений в Конституцию.

"Конституция - это был повод для того, чтобы реализовать тот замысел. Ребята пострадали не от того, что они стояли у парламента, а от того, что в них бросили три гранаты. И от того они пострадали и погибли", - сказал председатель парламента.

"Потенциал до 300 голосов в украинском парламенте есть. И площадка для диалога, который я готов проводить столько, сколько нужно, для этой цели, я думаю, что есть", - отметил спикер.

Читайте такжеГройсман заявил, что Ляшко просто нашел повод для выхода своей фракции из коалиции

Как сообщал УНИАН, 1 сентября после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о выходе его политической силы из парламентской коалиции и переходе партии в оппозицию.

Кроме того, фракция "Самопомич" исключила из своего состава пятерых депутатов, которые 31 августа поддержали в первом чтении изменения в Конституцию по децентрализации. Решение было принято в отношении Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.