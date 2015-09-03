Кремль не комментирует военную доктрину Украины
20:20, 03 сентября 2015Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать новую военную доктрину Украины.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Насколько я понимаю, такого утвержденного документа нет. Что-то можно будет говорить только после того, как документ будет утвержден», - заявил Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, необходимо дождаться окончательного утверждения документа.
Как сообщал УНИАН, СНБО одобрил новую редакцию военной доктрины страны. В документе Россия обозначена как государство-противник.
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