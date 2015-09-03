Кремль не комментирует военную доктрину Украины

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Насколько я понимаю, такого утвержденного документа нет. Что-то можно будет говорить только после того, как документ будет утвержден», - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, необходимо дождаться окончательного утверждения документа.

Как сообщал УНИАН, СНБО одобрил новую редакцию военной доктрины страны. В документе Россия обозначена как государство-противник.