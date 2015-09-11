Тука допускает развал "последней империи" в течение трех лет (видео)

По его мнению, это произойдет, если Украине удастся удержать международную антипутинскую коалицию и антироссийские санкции Запада, передает ТСН.

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"Если экономическое давление приведет к грани выживания внутри российской империи, то Кремлю уже будет не до Крыма, не до Донбасса, он уже будет решать проблемы собственного выживания", - заявил Тука в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Напомним, убытки, которые понесла российская экономика из-за санкций, оцениваются в 98 миллиардов евро: 23 миллиарда в 2014 году и 75 миллиардов в 2015.

Известно, что за время действия международных ограничений, капитализация фондового рынка России упала из 766 миллиардов до 498 миллиардов долларов, а курс рубля упал вдвое.

Сейчас российская экономика подверглась удару трех этапов санкций.

С 6 марта 2014 года был приостановлен переговорный процесс между Евросоюзом и Россией о смягчении визового режима. Кроме того, РФ был формально исключен из списка так называемого"международного клуба" G8.

С 17 марта 2014 года для ряда российских политиков и чиновников был ограничен въезд в страны, которые ввели санкции. Кроме того, определенные ограничения были наложены на государственные компании России.

С 16 июля 2014 года санкционная политика коснулась ключевых секторов экономики РФ: газовых и нефтяных компаний, компаний по изготовлению военной и автомобильной техники и прочее.

Напомним, что ранее в Евросоюзе сообщили о намерении продлить санкции против России еще на полгода. Об этом говорится в соответствующем заявлении Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС.