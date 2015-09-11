Порошенко не исключает встречу в "нормандском" или другом формате в рамках Генассамблеи ООН
12:27, 11 сентября 2015Политика
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Встреча в Париже в "нормандском формате" состоится 2 октября, еще одна в этом или другом формате может состояться в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
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"Встреча в Париже 2 октября должна быть очень хорошо подготовлена. 12 сентября (в Берлине - УНИАН) состоится первая встреча министров иностранных дел, где будут обсуждаться повестка дня и проекты решений... Я не исключаю, что еще одна встреча в этом или другом формате может состояться в рамках Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее говорилось о том, что встреча в Париже состоится в начале октября.
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