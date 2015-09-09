Reuters сообщило о строительстве российской военной базы на границе с Украиной

По оценкам журналиста агентства Reuters, в военном городке, расположенном возле деревни Солоти Валуйского района Белгородской области, можно разместить несколько тысяч человек, пишет РБК.

В соответствии с документами, размещенными на портале госзакупок, там планируется построить в том числе казармы на 3500 человек, склады с вооружением, бассейн, ледовый каток, парикмахерскую, лазарет на 50 человек на общей площади 6000 кв. м, говорится в статье.

Документ предполагает, что первая стадия строительства будет завершена к 29 апреля 2016 года.

Место строительства находится рядом с железной дорогой, связывающей Москву с Луганском.

Репортер издания побывал на месте строительства, где пока лишь сооружают забор и строят дорогу к будущему сооружению, но был вынужден уехать, поскольку кто-то из рабочих заподозрил журналиста в работе на украинскую разведку, а его начальник пригрозил позвонить в ФСБ.

Собеседник Reuters из Спецстроя, с которым он попытался поговорить в Солоти, от комментариев отказался, сославшись на секретность.

По словам журналиста агентства, похожая активность наблюдалась в этом районе и в апреле прошлого года, когда в ходе учений рядом с Валуйками были размещены российские войска.