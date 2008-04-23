Жовтяк нацеливает прокурора Киевщины на серьезного зверя, а не на дачника

Экс-председатель Киевской облгосадминистрации и кандидат на должность Киевского городского председателя Евгений ЖОВТЯК предлагает прокурору Киевской области Александру ГАРДЕЦКОМУ обратить внимание на масштабные нарушения земельного законодательства в Киевской области, а не “сосредоточивать весь прокурорский гнев на дачниках”.

Об этом говорится в открытом письме Е.ЖОВТЯКА к А.ГАРДЕЦКОМУ, текст которого передан агентству УНИАН.

По словам автора письма, в него вселила большую надежду информация о том, что “прокурор столичной области собирается заставить аж 91 олигарха снести свои имения, незаконно построенные в природоохранной зоне Днепра”. Тем самым было бы завершено, пишет Е.ЖОВТЯК, начатое им в должности столичного губернатора дело “по возвращению в государственную собственность десятков тысяч гектаров незаконно розданной земли”.

Однако, продолжает Е.ЖОВТЯК, сомнения появились у него, когда стало понятно, что “речь идет о территории площадью в 6 гектаров, следовательно, на одного якобы „олигарха” приходится в среднем по 6 соток, то есть, именно столько, сколько выделяли членам садовых и других обслуживающих кооперативов во времена Советского Союза”. Публикации в прессе, которые появились в следующие дни, пишет Е.ЖОВТЯК, подтвердили, что речь идет именно о таких “имениях”.

В то же время, выразил удивление Е.ЖОВТЯК, прокуратура области по непонятным ему причинам не обращает внимания «на куда более масштабные нарушения, чем возможные преступления со стороны дачников”.

В частности, пишет экс-губернатор Киевской области, такие нарушения “долго искать не нужно, достаточно проехать по дамбе от Киева к городу Украинка. Все, что Вы увидите слева от дамбы, и есть незаконная застройка природоохранной территории. Причем застройка не 6 гектаров, а десятков тысяч гектаров”.

Е.ЖОВТЯК сообщает прокурору Киевской области, что “на большинстве мест, где сегодня стоят дома, только площадь застройки которых часто превышает 6 соток, а площадь имения как правило не меньше гектара, еще 10 лет назад были нерестилища ценных сортов рыбы, а глубина достигала 10-17 метров. Однако, вопреки всем природозащитным и водозащитным картам, в незаконных решениях органов власти указывалось, что в аренду предоставляются пастбища и неугодья. И уже после этого подгонялись земснаряды, которые дно Днепра превращали в „неугодья”.

“Если даже Вам не удастся добиться решений суда о сносе этих имений, то добиться, чтобы их владельцы заплатили в бюджет хотя бы за намытый песок, будет не так уже и тяжело при наличии политической воли. Стоимость же этого песка составляет свыше 500 миллионов гривен”, - продолжает Е.ЖОВТЯК.

Автор открытого письма также проинформировал прокурора, что “большинство значительных нарушений действующего земельного и природоохранного законодательства, совершенных в Киевской области, нашло свое отражение в заключении межведомственной комиссии”, которая работала в 2005 году под его руководством. “По заключению этой комиссии и по предписаниям прокурора области и осуществлялся в 2005 - в начале 2006 лет возврат в государственную собственность от 12 до 16 гектаров незаконно розданной земли. Если эти материалы еще не уничтожены нынешним руководством области, их использование может существенно ускорить наведение порядка в области”, - предложил Е.ЖОВТЯК.

“Но знайте, что Вас, как и меня, за не притворное, а настоящее наведение порядка могут тоже незаконно освободить от занимаемой должности”, - предупредил он своего адресата.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля прокурор Киевской области А.ГАРДЕЦКИЙ во время расширенной коллегии прокуратуры региона пообещал, что прокуратура на этой неделе (14-20 апреля - УНИАН) подаст первые иски в суд с требованиями снести незаконно построенные коттеджи в Обуховском районе области на косе Каневского водохранилища. Он сообщил, что в целом на побережье незаконно построен 91 дом и, в частности, прокуратурой области будет возбуждено уголовное дело в отношении председателя кооператива, в который входят эти здания.

*** Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию в 2005-2006 годах. В мае 2006 года Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил его своим указом от должности. Е.ЖОВТЯК обжаловал это решение в суде.

Решением Киево-Святошинского райсуда указ Президента был признан незаконным, Верховный Суд Украины подтвердил этот вердикт. В апреле 2007 года В.ЮЩЕНКО, выполнив решение суда, восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности, но сразу же уволил.